Serbët, ultimatum Kosovës, “vetë do ta krijojnë dhe vetë do t’i japin kompetenca AKS-së”

26 Dhjetor 2016 - 13:02

Nëse gjatë disa javëve të ardhshme nuk do të ketë hapa konkretë drejt themelimit të AKS-së, përfaqësuesit serbë, deri në festën e Sretenjes (40 ditë pas Krishtlindjes ortodokse, 7 janar) vetë do ta themelojnë Asociacionin e Komunave serbe, transmeton Koha.net.

Kështu ka paralajmëruar sot Marko Gjuriq, drejtor i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën.

“Ne nuk do ta lusim askënd për zbatimin e asaj për të cilën jemi marrë vesh. Nëse gjatë javëve të ardhshme nuk do të ketë hapa konkretë rreth themelimit të AKS-së, përfaqësuesit serbë, në marrëveshje me shtetin vet do ta fillojnë themelimin e Asociacionit të Komunave që nga festa e Sretenjes 2017”, ka thënë Gjuriq, njofton B92.

Ai ka shtuar se serbët vetë do të merren vesh, si do të duket AKS, cilat kompetenca do t’i ketë, do t’i krijojnë institucionet që duhet të bëjnë bazën për ruajtjen e popullit serb në Kosovë.

© KOHA