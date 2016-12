Petroviq në Lutjen e Mëngjesit do të provojë ta paraqesë problemin e serbëve para Trumpit

25 Dhjetor 2016 - 14:11

Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, Sllobodan Petroviq ka thënë se ka marrë ftesë për të qenë pjesë e Lutjes së Mëngjesit me presidentin e SHBA-së, Donald Trump.

Ai ka thënë se atje do të flet për problemet e serbëve në Kosovë, transmeton Koha.net.

“Kjo thirrje do të thotë shumë. Kjo është mundësi ideale që të njihem me presidentin e sapozgjedhur amerikan, Trump dhe administratën e tij. Edhe viteve të kaluara janë përpjkeur që të takohem me zyrtarë të lartë amerikanë për të folur për problemet e serbëve në Kosovë, që do ta bëj edhe tash”, ka thënë Petroviq, që tetë herë të kaluara nuk ka mundur ta bëj këtë para presidentit amerikan, Obama.

Petroviq, që është edhe nënkryetar i Kuvendit të Kosovës, ka thënë se kjo është hera e nëntë që merr këtë thirrje, por këtë të fundit e sheh si një shenjë të rëndësishme për përfaqësuesit serbë, që janë të dëshirueshëm në tryezë si miq.

Lutjet e Mëngjesit që mbahet në ëashtington, që mbahen të enjten e parë të shkurtit, ku janë të ftuar rreth 3,500 mysafirë.

