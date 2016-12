“Territori s’mund të matet pa demarkacion me Malin e Zi, Shqipërinë e Serbinë” [video]

24 Dhjetor 2016 - 19:12

Të palogjikshëm e absurd po e quan opozita vendimin e Qeverisë për formimin e komisionit që do të bëjë matjen e territorit të Kosovës.

Territori nuk mund të matet, përderisa nuk ka përfunduar procesi i demarkacionit as me Malin e Zi, as me Shqipërinë e Serbinë, raporton KTV.

Sipas deputetit Driton Çaushi, ky veprim është ndërmarrë vetëm për të shmangur përgjegjësinë qeverisë e ish-ministrit të jashtëm, tani presidentit, Hashim Thaçi.

Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës insistojnë që procesi të kthehet në pikën 0.

KTV-ja ka kontaktuar edhe me deputetin e LDK-së, njëherësh profesor në departamentin e Gjeografisë, Shpejtim Bulliqin, i cili gjithashtu është shprehur skeptik për këtë komision.

