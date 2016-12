Veseli për rastin Dehari: Vetëvendosja e ka politizuar rastin prej ditës së parë [video]

22 Dhjetor 2016 - 20:43

Kryetari i PDK-së dhe i Kuvendit të Kosovës ka thënë se vdekja e Astrit Deharit është rast shumë i rëndë dhe se ka treguar pse nuk është mbajtur seanca në fillim për këtë rast.

“Nuk kemi ndërhyrë në proces deri sa janë kryer hetimet. Për këtë arsye nuk është mbajtur seanca plenare. Në momentin që janë kryer e kemi mbajtur seancë”, ka thënë Veseli, teksa për petecionin me 20 mijë nënshkrime ka thënë se ka pasur adresim të paqartë.

Veseli më tej ka thënë se Vetëvendosja e ka politizuar këtë rast.

“Ajo cfarë nuk ndodh në vende demokratike nuk politizohen raste të tilla. Lëvizja Vetëvendosje e ka politizuar rastin prej ditës së parë. A mund të ja lëjmë organeve kompetente që të merren me rastin. Ne kemi shkuar edhe më tej. Ku ka si një shtet që i jep hapësirë edhe familjes që t’i ketë ekspertët e vetë. Kërkoni në cilindo vend në Bashkimi Evropian. Nuk na bën nder spekulimi në raste të tilla. Rasti duhet të shkoj e të vërtetohet deri në fund pavarësisht cili ka qenë implikimi në të cilën ka qenë Dehari.Procesi do të shkoj deri në fund, nuk e di sa është te ekspertët e sa të avokati. Procesi nuk ka përfunduar ende për të qenë entuzuiazt për rezultate”, shtoi Veseli, duke thënë se këtij rasti do t’i vije fundi dhe do të dihet e vërteta.

