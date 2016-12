Presidentin Thaçi nuk ka kush ta ftojë në vizitë [video]

22 Dhjetor 2016 - 19:17

Vetëm një takim bilateral, ku është pritur me ceremoni shtetërore, ka pasur presidentit i Kosovës, Hashim Thaçi, në vitin e parë të mandatit të tij, dhe atë në fillim të dhjetorit që ishte në Maltë, raporton KTV.

Në të tjera raste ai ka takuar presidentët, si atë të Austrisë dhe guvernatorin gjeneral të Kanadasë.

Në fakt, ai shtrëngoi duart edhe me presidentët e Sllovenisë Borut Pahor e me udhëheqësin e Vatikanit Papa Franceskon e II, por takimet me ta ndodhën në kuadër të forumit ekonomik në Slloveni, e në Vatikan me rastin e Shenjtërimit të Nënës Terezë.

Por, këto nuk mjaftojnë për ta promovuar Kosovën, për çka presidenti obligohet edhe me ligj, sipas nenit 84 pika 10 i cili thotë se ai udhëheq politikën e jashtme.

Se Kosova është në kohën kur i duhet mbështetje e vendeve të Evropës edhe Botës e thotë edhe ish-presidenti Sejdiu, i cili beson se roli i presidentit duhet aktivizuar. Profesori i të drejtës ndërkombëtare, Vigan Qorrolli, thotë se janë dy arsye të mungesave për ftesa bilaterale.

E para është ajo që tregon se shtetet e kanë humbur interesin për Kosovën dhe arsyeja e dytë, por jo më pak e rëndësishme, është çështja e Gjykatës Speciale dhe përfolja se ajo do të merret edhe me të kaluarën e Presidentit Thaçi.

KTV-ja ka më shumë se një javë që ka dërguar kërkesën në zyrën e presidentit Hashim Thaçi për të marrë një përgjigje për ftesat që ka pasur apo që ka marrë presidenti, qoftë për takime bilaterale apo multilaterale, por nuk ka marrë përgjigje.

