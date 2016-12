Parashikimi i motit për tre ditët e ardhshme

22 Dhjetor 2016 - 13:35

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për parashikimin e motit në Kosovë për tri ditët e ardhshme.

Gjatë këtyre tri ditëve vendi ynë do të vazhdojë të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik dhe me kushte të njëjta meteorologjike.

Kjo gjendje bllokuese sipas IHMK-së anticiklonike do të vazhdojë duke kushtëzuar mot me diell dhe të vranët por nuk parashihen reshje.

Vlera minimale e temperaturës do të lëvizë ndërmjet -9 deri -5 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë Celsius.

Nëpër ultësira dhe vende rreth maleve parashihet te ketë mjegull e cila do ta zvogëloj dukshmërinë horizontale, kurse në disa pjesë të Dukagjinit aty ku mjegulla mund të qëndroj edhe ditën, temperaturat maksimale do te jenë më të ulëta. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut.

