Murtezaj po qëndron për vizitë të rëndësishme në Greqi

21 Shtator 2016 - 08:09

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Valon Murtezaj fillon sot vizitën zyrtare në Athinë.

Murtezaj do të takohet me homologun e tij grek, Dimitris Mardas me të cilin do të diskutojnë për çështje të interesit të përbashkët ndërmjet dy vendeve si dhe thellimin e bashkëpunimin ekonomik.

Murtezaj në Athinë po e udhëheq delegacionin kosovar të përbërë nga zyrtarë të MPJ-së dhe resorë tjerë qeveritar.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.