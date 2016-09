Premtimet e Prishtinës ndërpresin grevën e urisë të Vujiçiqit

20 Shtator 2016 - 22:10

Kryetari i Shoqatës së malazezëve Kosovës Slobodan Vujiçiq, ka ndërprerë sot grevën urisë të filluar dje, siç ka thënë, në shenjë proteste ndaj shkatërrimit të përmendore së Bora Vukmiroviqit në Prishtinë dhe mospajtimit me zgjidhjen jo dinjitoze të problemeve jetësore të malazezëve në Kosovë, transmeton Koha.net.

Ai, për agjencinë Beta, ka thënë se grevën e ka përfunduar pasi që nga përfaqësues të komunës së Prishtinës ka marrë premtime se çështjet për të cilat ka protestuar do të zgjidhen

“Kam biseduar me drejtorin dhe me zëdhënësen e Drejtorisë komunale për Kulturë dhe ata më kanë premtuar se shkaqet për të cilët kam filluar grevën e urisë do të zgjidhen. Më kanë thënë se me emrin e poetit Radovan Zogoviq do të emërohet një rrugë afër ndërtesës së re të Komunës dhe se brenda një kohe do të gjendet zgjidhja edhe për përmendoren e Boros e Ramizit, të cilët pa dyshim simbolizojnë bashkëjetesën në Kosovë”, ka thënë Vujiçiq.

Ai ka shtuar se përfaqësuesit e Prishtinës e kanë ftuar në biseda për çështje bashkëpunimi me bashkësinë malazeze dhe atë në administrimin lokal e në fushën e kulturës, bashkëpunim që, sipas tij, qëkur është zgjedhur Shpend Ahmeti prefekt, ka pushuar krejtësisht.

“Kam biseduar me kompetentët në komunën e Prishtinës edhe për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të tjera lidhur me jetën dinjitoze të bashkësisë malazeze në Kosovë”, ka thënë Vujiçiq.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.