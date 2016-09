Kush është gazetari ukrainas që hyri ilegalisht në Kosovë

20 Shtator 2016 - 19:39

Gazetari ukrahinas që hyri ditë më parë në Kosovës quhej Sergey Belous. Ai është arrestuar edhe në shtetin e vet, nga Forcat Ukrahinase. Kurse, në Kosova, atij iu është ndaluar të hyjë edhe për pesë vitet e fundit.

Policia nuk ka dhënë detaje se cili ishte qëllimi i vizitës së gazetarit “problematik”, i cili është arrestuar në vendin e vet, si dhe nuk ka treguar se sa ka qëndruar ai në Kosovë, transmeton kp .

Belous duket se kishte injoruar shtetin e Kosovës, pas përveç vizës ai nuk kishte as vulën hyrëse në territorin e Kosovës.

Sergey Belous, është një shtetas ukrahinas nga qyteti i Kharkov, i cili është ndaluar nga patrulla policore e Stacionit Policor në Rahovec më datë 15.09.2016, rreth orës 18:30. Bashkë me të ishte një shtetas serb i Kosovës (Z.M.) i lindur me (1972) nga Shtërpca, si dhe një ukrainase me inicialet S.O. e lindur më (1993) në Ukrainë, tani me nënshtetësi të Federatës Ruse.

Sipas Policisë, atyre nga autoritetet kompetente policore të RKS-së iu është shqiptuar gjoba sipas ligjit dhe Urdhër Largimi me Forcë, me ndalesë rihyrjeje prej pesë viteve, i cili urdhër u ekzekutua menjëherë duke i dërguar me përcjellje policore deri në pikëkalimin kufitar në Merdare, ku u larguan për në Republikën e Serbisë.