Opozita do ftesë me shkrim për takime rreth demarkacionit [video]

20 Shtator 2016 - 19:08

Kanë kaluar dy javë prej kur kryeministri pat paralajmëruar takime me opozitën për demarkacionin, por ende përpos fjalëve, nuk ka asgjë zyrtare, raporton KTV.

Opozita po e konsideron joserioze këtë ftesë të kryeministrit, prandaj nuk e ka në plan t’i thotë po asnjë ftese pa qenë e shkruar dhe që specifikohet se çfarë saktësisht do të diskutohet në takim.

Vetëvendosje tashmë është e prerë në qëndrim se e vetmja zgjidhje është kthimi në pikën zero i marrëveshjes aktuale. Njëjtë thonë edhe në AAK dhe ky do të jetë edhe kushti i partisë së Haradinajt që të ulen në një tryezë me partitë në pushtet.

Ndërkohë, deputeti i Nismës Zafir Berisha thotë se kur ftesa t’u dorëzohet zyrtarisht si parti, do të vendosin se si do t’i përgjigjen, por sipas tij, nëse ajo do të jetë veç deklarative, atëherë është mirë që liderët të mos i përgjigjen.

