Nesër mbesin pa rrymë disa rajone

20 Shtator 2016 - 17:25

KEDS, përmes një kumtese njofton se nesër do të ketë ndërprerje të planifikuara rryme në disa rajone.

Pa rryme do të mbesin:

Më datën 21.09.2016 në NS 35/10kV Besi do të shkyqet:

• Dalja 10kV Luzhan (10013011) nga ora 16:00 deri në ora 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten:Lupqi i ulët,Vranidolli, Prugovci te Halili, Bugurdoll Fabrika e fishekzjarreve, Nsht. “Bio llet”.

2.

Më datën 21.09.2016 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet :

• Dalja 10 kV J19 Kodra e Trimave 8 (13000016) prej ores 16:00 deri në ora 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Kodra e Trimave .

3.

Më datën 21.09.2016 në NS 220/35/10 kV Podujeve do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Letanci (14000012) prej ores 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Obranxha , Perani , Bajqina , Bradashi , Katunishta , Lepaja , Dobratini , Revuqi , Pakashtica.

• Dalja 10 kV Llausha (14000013), prej orës prej 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull, Marincë

4.

Më datën 21.09.2016 në NS 35/10 kV Koliqi do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Sharbani(14016003) nga ora 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjatë kësaj kohe pa energji do të mbesinë : Sharban , Halabak , Dyz , Tërnavë , Vanovc , Bellopojë

5.

Më datën 21.09.2016, ne NS 35/10 kV Mazgit do te shkyçet:

• Dalja 10 kV Plemetini(15019003) prej ores 08:00 deri ne ora 12:00

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten:Plemetin, Hamidi, Bivolak,Leshkoshiq, Siboc, Shipitullë, Grabovc, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Benquk.

• Dalja 10 kV Lumi i madh(15019006) nga ora 16:00 deri ne ora 20:00

Gjatë kësaj kohe pa energji do të mbesin : Milloshevë , Stanovc , Velikarekë , Prilluzhë

Arsyeja e shkyçjes:Revizion I daljeve 10 kV.

Pejë

1.

Me datën 21.09.2016 në NS 110/35/10kV Peja 1 do te shkyçet :

• Dalja 10 kV F. E Pejes (50000009) prej orës 08:00 deri në orën 12:00.

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Bajraktaret,terminali-Dogana,Kulla e Ministrit,TreboviqiDragajt,Qyshku,Bllagaja,Qunguri,Naklla,Llabjani,Nabergjani,Llugat e Drinit,

2.

Me datën 21.09.2016, në NS 110/10 kV Peja 2 do te shkyçet:

• Dalja 10 kV Loxha (51000008) prej orës 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Loxha Qerhane.Loxha3.Loxha2.Graboc.Loxha1.Loxha e reja.Elezaj Raushiq.Raushiq ademajt.Strellci I ult.Raushiq gjamija.Raushiqi ri.Raushiq.Molika.Gazmend shabanaj.Zagerma.Lubeniq.Strellci ult lufajt.Sali likaj.Raushiq mahalla.Likaj.Raushiq kulla.

3.

Me datë 21.09.2016 në NS 35/10 kV Klina do të shkyçet :



• Dalja 10 kV Jagoda(52056005) prej ores 12:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Jagodë ,Trestenik , Lutogllavë , Budisalc , Rudicë , Stupë .

4.

Me datë 21.09.2016 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Strellci (53000004) prej ores 16:00 deri në ora 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Isniqi (nje pjese) , Lebush , Strellc i Epermë , Strellc i Ulet .

Arsyeja e shkyçjes: Revizion I daljeve 10 kV.

Prizren

1.

Më datën 21.09.2016 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të shkyçet

• Dalja 10 kV Bodrumi(30000014), prej orës 08:00 deri në orën 12.00

Pa furnizim me energji elektrike do te mbesin : Nashec ,Zym I Hasit ,Gjonaj, Kojush, Mazrek , Karashengjergj ,Ts Krajku III, TS Atmaxha IV-katolike,

2.

Më datën 21.09.2016 në NS 35/10 kV Dragashi do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Bresana (30036007) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjate kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do te mbeten : Fshatrat:Blaq,Brodosanë,Buzez,Kuk,Kuklibeg, Zaplluxhe,Afariste:N.P.T "Mulliri" Buzez,N.T.P "Qumshtorja" Kuk.

3.

Më datën 21.09.2016 në NS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Peqani (32000007) prej ores 08:00 deri 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Peqan ,Sllapuzhan, Bllacë , Duhel,Nishor , Kosterrc , Breshanc, Semetisht, Gurthyesi Destani Peqan , N.T.P.Kroni Bllace. Pompat e benzinës (Bes co etj)

Arsyeja e shkyçjes: Revizion I daljeve 10 kV

Ferizaji

1.

Më datën 21.09.2016 në NS 35/10 kV Ferizaji II do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (40041001) nga ora : 08:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesinë : Rr. Vellezerit Gervalla (nje pjesë) , Magjistralja Ferizaj –Prishtine , Talinovci i Muhaxherve , Sazli , Pojata , Rahovica , Fusha e Madhe

2.

Me datë 21.09.2016 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Drejtimi i Jezercit(40042003) , prej orës 16:00 deri në orën 20:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Manastirci , Neredime , Balaj , Jezerci , Rr.Naim Beka.

