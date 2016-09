KMDLNJ për uzurpatorët në Dardani: Dëbimi masiv, shkelje e të drejtave të njeriut

20 Shtator 2016 - 13:52

Këshilli për Mbrojtjen, të Drejtat dhe Liritë e Njeriut ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Themelore për largimin e 6 familjeve nga pronat e uzurpuara në lagjen Dardania të kryeqytetit.

KMDLNJ vlerëson se dëbimi masiv është shkelje e të drejtave të njeriut.

Përmes një reagimi për media, ky Këshill thotë se e njeh pronën private si diçka të patjetërsueshme dhe e drejtë e njeriut por jo kur ajo fitohet me ligje diskriminuese duke favorizuar serbët dhe duke diskriminuar shqiptarët sikur që është vepruar në kohën e Milosheviqit e që sipas tyre, shembuj eklatantë janë “Kisha Politike, vendbanimet e pastra etnike dhe banesat e YU program që kanë pasur karakter dhe kolonizues”.

KMDLNJ vlerëson se pas përfundimit të luftës në shumicën e këtyre banesave janë vendosur shqiptarë që u janë shkatërruar shtëpitë, nuk u janë rindërtuar ato shtëpi apo ka edhe të tillë që nuk kanë dashur të kthehen në vendet e origjinës.

“Disa serbë përfitues të YU programit ua kanë shitur banesat e tyre shqiptarëve ndonëse këto banesa i kanë fituar në bazë të ligjeve diskriminuese të regjimit serb”, thuhet në reagimin e KMDLNJ-së.

KMDLNj gjithashtu thotë se e ka përcjellë intervenimin e Policisë së Kosovës me datë 19 shtator 2016 dhe konstaton se kjo gjendje ka mundur të evitohet dhe se përdorimi i forcës së tepruar nga ana e Policisë sikur edhe nga ana e banorëve ka qenë e panevojshme.

“Të marrësh vendim që brenda një dite t’i dëbosh në mënyrë të dhunshme 131 familje me së paku 1000 banorë mund të ketë mbështetje ligjore por mund dhe është shkelje e të drejtave të njeriut dhe në disa raste të drejtat e njeriut janë më të rëndësishme se një vendim gjykate sepse lehtë çojnë deri te pasojat e paparashikueshme duke e paguar këtë edhe me jetën e njerëzve. Për këtë arsye e pësoi edhe në fëmijë 12 vjeçar i kësaj ndërtese që u hodh nga kati i tretë. Ka shumë banesa të uzurpuara të cilat nuk janë liruar sepse është bërë një marrëveshje me shfrytëzuesit”, thotë KMDLNJ.

Për rastin e ndërtesës së lagjes Dardania, KMDLNJ propozon të arrihet një “armëpushim” 6 mujor, midis pronarëve të banesave dhe të shfrytëzuesve të banesave të cilët nuk mund të konsiderohen dhe nuk janë pronarë të ligjshëm.

Kjo, sipas Këshillit, do të ishte kohë e mjaftueshme për të bërë zgjidhje e cila do t’u krijonte mundësi banorëve, ose t’i blejnë këto banesa nëse për këtë ekziston mundësi ose të gjejnë tjetër vend për banim, nëse nuk do të ketë marrëveshje.

“Nëse këto banesa janë pronë e Ndërmarrjes Banesore e KMDLNJ mendon se do të kontestohet gjatë bisedimeve në Bruksel atëherë Ndërmarrja Banesore mund t’ua ofrojë shfrytëzuesve të banesave t’i blejnë ato me çmime të tregut që do të ishte krejtësisht normale.

KMDLNJ i bënë me dije shfrytëzuesit e këtyre banesave se ata nuk janë pronarë të banesave ndonëse i kanë paguar detyrimet (rrymë, ujë, nxemje, tatim) dhe se nuk kanë asnjë vendim që atyre ua njeh këtë të drejtë. Nëse arrijnë një marrëveshje me pronarët e ligjshëm të këtyre banesave atëherë kjo marrëveshje është e plotfuqishme në aspektin ligjor në të kundërtën duhet të bëjnë një zgjidhje banimi”, thuhet ndër të tjerash në reagimin e KMDLNJ-së.

