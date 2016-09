Arifi i AAK-së, Presidentit Thaçi i drejtohet si “Presedniće Taći”

17 Shtator 2016 - 22:57

Ndaj deklaratës së presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, veç krerëve të Vetëvendosjes, ka reaguar edhe Kryetari i degës së AAK-së në Prishtinë, Avni Arifi.

Arifi thotë se objekti kishtar nuk përfaqëson monument religjioz, por është një objekt i terrorit të shtetit serb gjatë viteve të 90-ta.

“Objektet fetare janë të shenjta pavarësisht se cilit besim i takojnë. Të gjitha objektet duhet të ruhen jo vetëm nga institucionet por edhe nga qytetarët posaçërisht shqiptarë të cilët edhe ashtu ndër shekuj i kanë ruajtur këto objekte. Objekti në kampusin universitar për mua si qytetar kurrë nuk do të shihet si objekt religjioz por si “monument i terrorit ” të shtetit Serb gjatë viteve 90. Kurrë sdo ta shoh si kishë dhe kurrë s’do ta shoh si objekt që duhet të mbrohet. Ky objekt është shembull pikërisht i kundërt i asaj që sot tha Presidenti i Kosovës. Ky objekt nuk është as dëshmi e tolerancës e as dëshmi e mburrjes së askujt Presedniće Taći”, ka shkruar Arifi.

Çdo objekt fetar në Kosovë sipas Arifit është dëshmi e tolerancës dhe dialogut ndërfetar që vazhdojmë t’i kultivojmë dhe me të cilët mburremi të gjithë, por sipas tij, ky objekt nuk është i tillë as kurrë nuk do të jetë.

