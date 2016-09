Sherifi komenton prezencën e Vetëvendosjes në takimin e mbrëmshëm pozitë – opozitë [video]

16 Shtator 2016 - 19:30

Për të pestën herë me radhë, në një takim larg syrit të kamerave, janë bërë bashkë të enjten në orët e pasdites përfaqësuesit e të gjitha partive, pozitës e opozitës me iniciativën e Naim Rashitit.

Ndryshe nga herë të tjera, kur në takim ishin vetëm PDK-ja, LDK-ja, AAK-ja e Nisma, këtë radhë atyre iu bashkua edhe Lëvizja Vetëvendosje me Aida Dërgutin e Driton Çaushin.

Gjatë ditës, Vetëvendosje nuk ka dashur të deklarohet për këtë çështje, por në emisionin në Interaktiv një natë më herët, Dardan Molliqaj ka thënë se Vetëvendosje u bë pjesë e takimit, por qëndrimet për demarkacionin mbeten të njëjta.

Ndërkohë, Bilall Sherifi i Nismës, që ishte pjesë e takimit, e ka quajtur veprim të mirë atë të Vetëvendosjes.

Sherifi ka paralajmëruar edhe takime të tjera të këtij niveli, e më vonë edhe në nivel liderësh. Ka treguar se në përpilim e sipër, është një deklaratë që pas konsensusit, do të ketë nënshkrimet e të gjithë liderëve politikë, natyrisht nëse të gjithë pajtohen.

Ai ka treguar se njëra ndër pikat e specifikuara aty, do të jetë që të mos procedohet marrëveshja për demarkacion në formën aktuale.

Në këtë takim ishin edhe Xhavit Haliti i PDK-së bashkë me Elmi Reçicën, Arban Abrashin me Muharrem Sfarqën nga LDK-ja, ndërsa Ardian Gjini e Muharrem Nitaj nga AAK-ja. Ndërkohë, KTV-ja merr vesh që një takim i liderëve, ka gjasë të ndodhë në fundin e javës që vjen, pasi disa nga liderët do të jenë për udhëtim në New York.

