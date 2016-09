Moti për vikend dhe tri ditët e para të javës që vjen

16 Shtator 2016 - 18:13

Vendi ynë gjatë këtyre dy ditëve të vikendit do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion relativisht të ulët atmosferik.

Në këto kushte do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat ditën e diele vende-vende do të shoqërohen me riga shiu.

Temperatura minimale do të lëvizë ndërmjet 9-11 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 26-28 gradë Celsius. Shtypja atmosferike do të shënoj ulje të ndieshme, nën vlerat e normales. Do të fryjë erë nga jugperendimi me shpejtësi deri 9m/s.

Java e ardhshme (kryesisht tri ditët e para) do të ketë kushte tjera meteorologjike, shi, erë dhe ulje të temperaturave në të dy vlerat ekstremale.

