Akuzë kundër 39 personave për krim të organizuar e korrupsion

16 Shtator 2016 - 14:29

Prishtinë, 16 shtator - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër 39 personave për vepra penale që ndërlidhen me krim te organizuar dhe korrupsion, njoftoi kjo prokurori përmes një komunikate.

Ndër ta është edhe një kryetar komune. Burime të KTV brenda Prokurorisë bëjnë me dije se fjala është për ish-kryetarin e Komunës së Gjilanit, Qemajl Mustafa.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan, kundër 39 të pandehurve për veprat penale: Krimi i organizuar, nga neni 274 par. 2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, lidhur me veprën penale: Shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit, nga neni 339, par. 3 lidhur me par 1 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës dhe veprën penale: Krimi i organizuar, nga neni 274 par. 2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, lidhur me veprën penale: Keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi, nga neni 236, par. 2 lidhur me par 1 nën-par. 5 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës.

Të pandehurit, sipas njoftimit, janë: Q.M, H.D, V.G, Q.S, I.R, M.N, M.K, H.M, F.H, D.B, A.H, R.M, S.Sh, G.K, Sh.Q, M.C, I.F, B.M, H.I, F.O, H.A, S.Xh, Q.L, E.B, A.M, N.S, Z.F, A.M, N.J, B.K, A.P, Rr.H, F.Z, S.I, N.M, M.A, B.G, A.A dhe A.S.

Në mesin e të akuzuarve është edhe një ish kryetar komune dhe njëzet e tetë zyrtarë tjerë te asaj komune, si dhe dhjetë pronarë apo përfaqësues të operatorëve ekonomikë të caktuar.

Sipas aktakuzës zyrtarët duke vepruar në cilësinë e personave zyrtarë, kanë keqpërdorë detyrën zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tyre ose duke mos i përmbushur detyrat e tyre zyrtare, ndërsa të pandehurit tjerë duke vepruar si pronarë apo përfaqësues të këtyre operatorëve ekonomik, kanë ushtruar veprimtari ekonomike me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për operatorin ekonomik tjetër, me rastin e ofertimit në aktivitete të prokurimit, pranë asaj komune.

Sipas provave, të cilat i janë bashkëngjitur aktakuzës, ish kryetari i asaj komune, ka koordinuar me veprimtarinë e këtij grupi rreth kurdisjes së aktiviteteve të prokurimit, përcaktimit të fituesit të tenderit, gjithmonë duke u dakorduar paraprakisht me tani të pandehurit më saktë pronarët apo përfaqësuesit e operatorëve ekonomik (bizneset) e cekura në aktakuzë.

Për më tepër, gjatë analizimit dhe trajtimit të hollësishëm të këtyre aktiviteteve të prokurimit në periudhën kohore 2008-2011 ka rezultuar se ish kryetari, duke ushtruar fuqinë e tij ekzekutive si kryetar i komunës ka koordinuar dhe ishte në dijeni për të gjitha këto aktivitete të prokurimit, krejt kjo bazuar në komunikimet e drejtpërdrejta dhe komunikimet përmes telefonit me menaxheren e prokurimit dhe me pronarët apo përfaqësuesit e këtyre bizneseve. Përmes menaxheres së prokurimit, ish kryetari, kishte fuqinë edhe sa i përket vendosjes së caktimit të anëtarëve të komisioneve për vlerësimin e ofertave dhe anëtarëve të komisioneve vlerësuese në aktivitete të ndryshme të prokurimit.

Nga këto komunikime, ka rezultuar se pronarët e bizneseve i fitonin këto kontrata në bazë të kurdisjeve me ish kryetarin, menaxheren e prokurimit dhe dakordimeve paraprake të pronarëve të këtyre bizneseve, krejt kjo me qellim qe t’i sjellin vetes apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm dhe me këtë duke i shkaktuar dëm Komunës së Gjilanit, buxhetit të Kosovës dhe operatorëve të tjerë ekonomik, të cilët nuk ishin pjese e këtyre kurdisjeve.

Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i cili i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtorë dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.