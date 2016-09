Bashkëpunimi ndërparlamentar me Hungarinë, zgjerohet në ekonomi

16 Shtator 2016 - 12:32

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka pritur ambasadorin e Hungarisë në Republikën e Kosovës, Laszlo Markusz, me të cilin bisedoi për thellimin e bashkëpunimit parlamentar dhe ekonomik, njofton kumtesa zyrtare, transmeton Koha.net.

Kryekuvendari Veseli vlerësoi lartë bashkëpunimin ndërparlamentar në mes të dy Kuvendeve, duke vënë në pah rëndësinë e bashkëpunimit si dhe përafrimin e legjislacionit në procesin integrues euro-atlantik të Republikës së Kosovës.

Ambasadori Markusz theksoi se përkrahja Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë jo vetëm me përvojën euro-integruese, realizimin e agjendës legjislative por edhe në lëmin e ekonomisë. Ai me këtë rast theksoi se Hungaria ka mbështetur fuqishëm zhvillimin e Kosovës dhe do ta bëj edhe në të ardhmen.

Në takim, u diskutua mundësia dhe vullneti që bashkëpunimi ndërparlamentar të zgjerohet edhe në fushën e ekonomisë, me interes të dyanshëm ndërshtetëror.