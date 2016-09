I pari i bektashinjve shqiptarë, në meshën e të dielës në një kishë të Zvicrës

16 Shtator 2016 - 11:59

Për meshën e të dielës, Kisha Katolike në Teufen do të ketë një mysafir të veçantë: dhjaku i kësaj kishe, Stefan Staub ka ftuar të parin e bektashhinjve të Kosovës, Baba Mumin Lama që të marrë pjesë në “bashkëbisedimin në rrëfimore”, transmeton përcjell albinfo shkrimin e tagblatt.ch.

Mumin Lama është kleriku më i lartë i rendit të sufinjve (bektashinjve), një rrymë fetare e islamit, e cila, sipas Staub, propagandon të kundërtën e islamizmit, transmeton albinfo.ch. Kështu, sufijtë nuk i ndajnë meshkujt nga femrat (siç ndodh zakonisht në islam) dhe nuk e ndalojnë konsumin e alkoolit.

“Gjatë bashkëbisedimit në kishë, dëgjuesit do të kenë mundësinë të njohin një trajtë liberale të islamit, në një kohë që ajo duhej të përforcohej”, thuhet në njoftimin e kishës.

Po të dielën, Baba Mumin Lama do të jetë i ftuar i debatit që do të zhvillohet në ambientet e “jenseits IM VIADUKT” në Cyrih. Ai me këtë rast do të shkëmbejë mendime me vikarin gjeneral të Kishës Katolike të kantonit të Cyrihut dhe Glarusit, Josef Annen.

A ka diçka që i lidh kërkuesit e jetës spirituale të krishterimit dhe islamit, çka është mistika dhe si jetohet ajo? Këtyre dhe pyetjeve tjera do të përpuqen t`u gjejnë përgjigje dy bashkëbiseduesit, në “Ditën e Pendimit”, e diele, 18 shtator, në orën 18 në “jenseits IM VIADUKT”.