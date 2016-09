Ministria e Drejtësisë e EULEX-i pajtohen për bashkërëndimin e aktiviteteve

16 Shtator 2016 - 11:58

Prishtinë, 16 shtator - Shefja e Misionit për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), znj. Alexandra Papadopoulou, në vazhdën e takimeve të saj me partnerët vendës dhe ndërkombëtarë në Kosovë, sot është takuar me ministren e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, njoftoi EULEX-i.

Gjatë takimit, znj. Papadopoulou nënvizoi se bashkëpunimi i EULEX-it me Ministrinë e Drejtësisë do të vazhdojë, me theks synimin e ndërsjellë për zhvillimin dhe implementimin e sundimit të ligjit. Ajo gjithashtu theksoi rëndësinë qenësore të sundimit të ligjit në arritjen e qëllimit të përbashkët të një shoqërie demokratike, multietnike të bazuar në parime dhe në përputhje me aspiratat evropiane të Kosovës.

Znj. Papadopoulou, po ashtu e ka falënderuar ministren Hoxha për rezultatet e shkëlqyera të arritura në bashkëpunim të ngushtë me EULEX-in në detyrën e saj si Ministre, duke shpresuar se kjo punë e mirë do të vazhdojë.

Të dyja, shefja e EULEX-it dhe ministrja Hoxha janë pajtuar që të bashkërendojnë më tutje aktivitetet e përbashkëta në mes të institucioneve të drejtësisë vendëse dhe EULEX-it, me qëllim të avancimit të sundimit të ligjit në Kosovë.