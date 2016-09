Sejdiu: Ymeri bën tifo për Shqipërinë dhe nuk e shoh si hall

14 Shtator 2016 - 21:57

Nënkryetari i Vetëvendosjes, Dardan Sejdiu ka thënë se Visar Ymeri bën tifo për Shqipërinë dhe këtë nuk e sheh si hall dhe që nuk do të thotë se nuk e do Kosovën.

Ai ka thënë se duhet të merret me sportivitet kjo punë, ngaqë si ai, edhe Ymeri mendojnë se një kombëtare do të ishte më e fortë se dy, transmeton Koha.net.

“Visari bën tifo për Shqipërinë po s’do të thotë që nuk e do Kosovën. Kryetari ka bërë tifo për Shqipërinë dhe nuk shoh hall në këtë, hall kam në krijimin e një konkurrence me Shqipërinë e që s’duhet të ketë. Duhet të merret me sportivitet kjo punë sepse është e thjeshtë, kryetari i LVV-së, unë dhe shumë tjerë mendojmë që një kombëtare do të ishte më e fortë se dy”, ka thënë Sejdiu në “Rubikon” të KTV-së

Ai personalisht thotë se është tifozë i Shqipërisë sepse janë në pyetje ndjenjat.

“Unë jam tifoz i kombëtares së Shqipërisë, ndjenjat që na ka dhënë kjo kombëtare janë të pazëvendësueshme”, shtoi Sejdiu.

