Nesër ndërprerje rryme në disa rajone

14 Shtator 2016 - 17:28

Përmes një kumtese për medie KEDS njofton se nesër do te ketë ndërprerje të planifikuara rryme në disa lokalitete të vendit, transmeton Koha.net.

Ndërprerje rryme do të ketë:

Pejë

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Loxha (Kodi: 51000008) prej orë: 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha, Lybeniqi, Raushiqi, Graboci dhe Zagerma.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 08:00 deri në ora12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dardanija, Orashe, Llozhan, Zllapek, Gorozhdeci, Poqesta, Doberdoli, Millovanci, Ramun, Vragoc, Leshan.

3.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Deqani do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Barani (Kodi: 53000002) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Rid he i Vjetër, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Gllogjani i Ktolikëve, Haklajt, dhe Fusha e Thatë.

• Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 12:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Vokshi, Pubergj, Sllup, Juniku, Prilep, Rastavice.

4.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Vitomerica (Kodi: 50000010) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjeja Qemanska Vitomiric , Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël.

5.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Onix (Kodi: 54000003) prejë orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tomoci, Banja Onix, Dubrava, Dobrusha, Caralluka, Lubova, Banja, Baica, Orrobërda, Kaliqani, Kamenica .

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

6.

Më 16.09.2016 ( e premte ) në TS 110/10 kV Deqani do të shkyçet:

• Transformatori Energjetik T1 prej orës 06:00 deri në orën 06:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lluke, Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, i Vjetër, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Gllogjani i katolikëve, Haklajt dhe Fusha e Thatë, Lloqan, Vokshi, Pubergj, Sllup, Juniku, Prilep, Rastavice, Deqani, Strellci, Lumbardhi, Lluka Epërme, Pozhar, Kodrali, Gramaqel, Beleg, Baballoq, Dubrave, Irzniq, Gllogjan, Shaptej, Ratishë e Epërme, Dashinoc, Maznik, Qyteti i Deçanit (një pjesë), Spitali, Gjimnazi, Lagjja Geshtenja, Lataj, Demhasanaj, Carabreg i Epërm, Carabreg i Ulët, Jasiqi, Isniqi (një pjesë), Lebush, Strellc i Epërm, Strellc i Ulët.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KOSTT -it , punime në NS 110/10 kV Deqan në TR. T1.

7.

Më15.09.2016 ( e enjete ) në TS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Jashanica (Kodi: 52000003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci, Pogragjë, Jashanicë, Dush, Gjurgjevik i Madh, Shtaric, Ujëmiri, Siqevë, Doberdolë.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Prishtinë

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV J 09 Llukari (Kodi: 13000004) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sinidolli, Llukari, Makovci, Butovci.

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Fshatrat 1 (14000009) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapashtica, Sekiraqa, Gllamniku, Konushevci, Burica.

• Dalja 10 kV Livadicë (14000011) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Shtedime, Mirovci, Livadica, Dumnica, Dogana, Haxhi Sadria, Diana Shpk.

3.

Më 15.09.2016 ( e enjte) në TS 35/10 kV Fushë Kosovë do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Bardhi i madhë (15018018) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardh i Madhë, Kuzmini , Lagjja 28.

4.

Më15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Besia do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Prugovc (10013012) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Besia, Prugovci, Lluzhani, Vranidolli, Lebana.

5.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Poklek i ri (16021007) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Zabel i Ulët (një pjesë ) Korretica.

6.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Komorani (16023007) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë Komorani.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-i, revizion në LP 10 kV.

Ferizaj

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte) në TS 35/10 kV Badovc do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Janjeva (Kodi: 10014011) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Janjeva, Shashkovci, Teqe, Akllap, Gusherica e Epërme.

2.

Më 15.09.2016 (e enjte) në TS 35/10 kV Ferizaji II do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Drejtimi i Betoni (Kodi: 41046002) nga ora 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: rr. Prizrenit, Saraishta, Lloshkobare, Bublica, Llojza, Slivova, Dremjaka, Koshare.

3.

Më15.09.2016 (e enjte) në TS 35/10 kV Kaçaniku do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004) nga ora 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Rakoc, Lagjja Kisi, Lagjja Saniteks, Runjeva, Llanishta, Gjurgjedelli, Kërbliqi, Leskovica.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

4.

Më 15.09.2016 (e enjte ) në TS 35/10 kV Shtërpca do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gotovusha (Kodi: 40043004) nga ora 09:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shterpca (një pjesë), Biti e Ulët, Biti e Epërme, Palojt, Shushiq, Gotovusha, Drajkovci, Viqa, Gradovica, Firaja, Brodi.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, punime ne LP 10 kV pastrimi i trasesë.

Prizren

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Dalja e Krushes (Kodi: 30034011) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krusha e Madhe, Krushë e Vgël, Randobrava, Sep "Agimi", Sep "Isa Rexhepi" , Sep "Arbëria", Sep "Kag-Asfallt" , N.P.T "Soni-Com".

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Mushteti (Kodi: 32000002) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sopi, Savrovë, Bukosh, Vraniq, Dvaran, Popolan, Maqitevë, Dolloc, Mushtisht, Baqevc Nita Shirokë, FabrikaTekstilit, Parketeria Sopi.

• Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca, N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll.

• Dalja 10 kV Studenqani (Kodi: 32000018) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reshtan, Studenqan, Doberdelan, Samadraxhë, Peqani i Vogël, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Pompat e Ujit: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

3.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Prizereni 3 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Kamenica (Kodi: 31000029) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Gurishti, Petrovë, Lagje Arbana.

• Dalja 10 kV Kfori I (Kodi: 31000027) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kfori Gjerman,Prizeren.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, shqyrtimi i mbrojteve rele.

4.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Dalja e Krushës (Kodi: 30034011) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Randobrava, Krusha e Madhe dhen Krusha e Vogël.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

Gjilan

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Gjilani III do të shkyçet:

• Dalja 10 Perlepnica (Kodi: 60063011028) nga orën 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Perlepnica, T.S.Privat (Progres), Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana, Bunar, Evropë , Sera, T.S. Privat (Kab, Planeti, Kamenolom) Silova – Muhaxheri.

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Kllokot do të shkyçet:

• Dalja 10 Sllatina (Kodi: 61065002) nga ora 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Sllatinë e Ulët, Sllatinë e Epërme, Sadovinë e Muhaxherëve, Tërstenik.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

3.

Më 15,16,17,19,20,21 .09. 2016 në TS 35/10 kV Gjilani IV do të shkyçet:

• Dalja 0.4 Nr. 28 kV (Kodi: 60062002) nga ora 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: TS nr. 28 Rr. Arbëria (rr. te ish- Tregu i Kafshëve Gjilan).

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e nënkontraktorit të KEDS-it, kryerja e punimeve për projektin CAPEX TS Arbëri Gjilan.

Mitrovicë

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074089) prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: fshati Rekë, Tuneli, Rahova, Boletin, Kutllovc, Mazhiq, Rashan, Tërstenë, Vidishiq, Bare, Berjan, Kovaqicë, Zhazhi, Vllahi, Vijaqi, Dedi, Zabërgj, Selac, Melenicë.

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Llausha (një pjesë), Rakinice, Turiqevc, Kopiliq (I Epërm dhe i Poshtëm ), Aqarevë, Vojnikë, Izbicë.

3.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Ekstra (Kodi: 73000006) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Bahri Kuqi, Shote Galica, Azem Bejta, Lutfi Musiqi, Shalës, Drenicës, Adnan Shyti, Hoxh Kadri Prishtina, 2 Maji, rr. Shaban Bunjaku, fshati Begaj.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

Gjakovë

1.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Gjakova I do të ketë shkyçet:

• Dalja 10 kV Cermjani (Kodi : 80080012) prej orës 08:00 deri në orën12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Cermjani, Beci, Doblibare, Kralani, Shqiponja, Gergovci, Xhabeli, Bardhaniqi.

• Dalja 10 kV Skivjani (Kodi : 80080009) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Skivjani, Planqorë, Hereq, Dujake, Firaj, Dobrixhë, Novosellë e Epërme, Novosellë e Ulët, Bitesh, Palabardh, Janosh.

2.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Gjakova II do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Raqë-Moglica (Kodi : 81083017) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Moglica, Kusare, Jahoc, Brekoc, Fierze, Vogove, Zhubë, Goden, Raçë.

3.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Xërxa do të ketë shkyçet:

• Dalja 10 kV Denji (Kodi : 82081007) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Denji, Ratkoci, Dobidoli, Qifllaku, Kramoviku, Rakovina, Guri i Kuq, Polluzha, Kozniku.

• Dalja 10 kV Fortesa (Kodi : 82081009) prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë fshati Fortesë.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit të punimeve të planifikuara nga ana e ekipeve të KEDS-it, revizion në LP 10 kV.

4.

Më 15.09.2016 ( e enjte ) në TS 35/10 kV Malisheve do të ketë shkyçet:

• Dalja 10 kV Dragobili (Kodi : 82082006) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dragabili, Maxharra, Astrazubi, Maralija, Kravasarija, Guriqi, Pagarusha, Shkoza, Janqishta.

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ana e nënkontraktorit të KEDS-it, punime në LP 10 kV.

