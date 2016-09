Serbia në BE, vetëm nëse nuk është Kosova kusht

14 Shtator 2016 - 12:05

Stanislava Pak, këshilltare e presidentit të Serbisë, Tomisllav Nikolliq, ka thënë se Serbia asnjëherë nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe plotësimin e kushteve për anëtarësim në BE përderisa kush të jetë njohja.

Këtë koment, Pak e bëri pas deklaratës së zyrtarit gjerman, Mihaela Rot, i cili tha se para anëtarësimit të Serbisë në BE duhet të qartësohet gjithçka me Kosovën.

“Kushtetuta e Serbisë është e qartë dhe presidenti i Republikës asnjëherë nuk do ta shkelë atë. Serbia është ushtarakisht neutrale dhe asnjëherë nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe Metohisë. Në të njëjtën kohë, kushtet për anëtarësim në BE do t’i plotësojmë përderisa nuk na kërkohet njohja e Kosovës dhe Metohisë”, tha Pak për “Vecernje Novosti”, transmeton Koha.net.

Kujtojmë se ministri shtetëror në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë, Mihael Rot, ka thënë se para anëtarësimit të Serbisë në BE, “gjithçka duhet të qartësohet për sa i përket çështjes së Kosovës”.

