Nesër disa lokalitete pa rrymë elektrike

13 Shtator 2016 - 18:29

Përmes një kumtese për medie KEDS njofton se nesër do te ketë ndërprerje të planifikuara rryme në disa lokalitete të vendit, transmeton Koha.net.

Ndërprerje rryme do të ketë:

Prizren

1.

Më 14.09.2016 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Shtepia e Armates(31000023) prej orës 11:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Eqerem Çabej, Astrit Suli, Gustav Majeri, Zahir Pajaziti, Xhemë Gostivari, Xheladin Hana, Ardianët, Enver Maloku, Pazari i Ri, Ali Pashë Gucia, Arsim Maliqaj, Besim Telaku, Edit Durham, Srebrenica, Manush Berisha, Maja e Pikllimës, Mbreti Agron, Mbreti Bardhyl, Ersan Mazreku, Sanxhaku, Meleq Begu, Agron Bytyqi, Fahredin Hoti, Shkodra, Flamuri, Nijazi Alishani, Adriatiku, Ankaraja, Kuvendi i Arberit, Brahim Osmanaj, Ahmet Korenica, Rexhep Kabashi, Fehmi Lladrovci, Azdreni, Edit Durhan, Gjilanit Manastirit.

Arsyja e shkyçjes: shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Më 14.09.2016 nga NS 110/10 Prizreni 3 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Zhupa (31000026) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Vendbanimet që do të mbesin pa tension: Manastericë, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjanë Lubinje e Epërme, Lubinjë e Ulët, Gornja Sellë, Mushnikovë, Fabrika Fruti, TS Prevalla, HOTEL Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e Bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajqiqi.

Arsyeja e shkyçjes: shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

1.

Më 14.09.2016 në NS 35/10 kV Ferizaj 3 do të shkyçet:



• NS10/0.4kV (400042005086) prej orës 12:00 deri në ora 14:00 që furnizohet nga LP 10kV Varoshi(400042005).

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja te shkolla dhe ana e stacionit hekurudhor në fshatin Gërlicë.

Arsyeja: dislokimi bëhet për nevojat e Bechktel-Enka për autostradaën Prishtinë-Shkup.

2.

Më 14.09.2016 në NS 35/10 kV Shtërpca do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Breza prej orës 9:30 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vikend Zona, Sevce, Jazhinca, Vërbeshtica, Hotel Junior-Geneks, Lahori.

Shkyçja bëhet me qëllim të pastrimit të trasës në LP 10 KV Breza.

Prishtinë

1.

Më 14.09.2016 në NS 220/35/10kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Letanci (14000012) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Obranxha, Perani, Bajqina, Bradashi, Katunishta, Lepaja, Dobratini, Revuqidhe Pakashtica.

Arsyeja: energjizimi i TS 10/0.4kV.

