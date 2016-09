Veseli: Ndihemi krenarë që jemi populli më proamerikan

11 Shtator 2016 - 13:02

Nën patronatin e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, në sallën e kuqe në Pallatin e Rinisë u mbajt Akademi përkujtimore në nderim të viktimave të sulmit terrorist të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Veseli tha gjatë fjalës së tij se 15 vite më parë, bota pa me sy dhe ndjeu me zemër, një nga momentet më dramatike të historisë bashkëkohore - sulmin e pashembullt terrorist mbi kullat binjake në New York.

"Atë ditë, anë e kënd botës, u tronditën zemrat njerëzve nga të gjitha kombet e racat, kulturat dhe religjionet. U tronditën zemrat e njerëzve që besojnë në lirinë njerëzore, në të drejtat e njeriut, në demokracinë dhe paqen mes popujve. Janë këto vlera supreme, të cilat, sot, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjejnë garantuesin kryesor", tha Veseli.

Kreu i legjislativit theksoi se qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës ndihen krenarë që janë përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër terrorizmit.

"Ne ndihemi krenarë se liria jonë, shteti ynë i pavarur dhe sovran, janë të lidhura në mënyrë ta pandashme me emrin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne ndihemi krenar duke qenë populli më proamerikan në botë. Kjo nuk është as oportunizëm, as servilizëm. Përkundrazi, është mirënjohje morale për përkrahjen vendimtare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë popullit tonë në momentet më të rënda të tij", tha Veseli.

Ai po ashtu tha se Qytetarët dhe institucionet kosovare asnjëherë nuk kanë pasur dhe nuk do të kenë dilema rreth partneritetit me SHBA-të.

"Zërat individual që vënë dyshime mbi këtë partneritet, e që lansojnë ide të mjera për aleanca të reja, janë zëra kundër Kosovës dhe të ardhmes së saj. Ne nuk mund t’i definojmë interesat tona nacionale strategjike duke mbyllur veshët apo injoruar qëndrimin amerikan mbi zhvillimet nëvendin tonë", tha Veseli.

Ai tha në ceremoni se miqësia mes Republikës së Kosovë dhe Shteteve të Bashkuara do të jetë e përhershme ndërsa bashkëpunimi bilateral do të vazhdojë të thellohet.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.