Daut Haradinaj me fakte të reja për Demarkacionin [foto]

10 Shtator 2016 - 20:28

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka ofruar fakte të reja, me anë të të cilave thotë se dëshmohet se Çakorri është kufiri në mes Kosovës dhe Malit të Zi.

Haradinaj thotë se edhe literatura malazeze Çakorrin e konsideron si kufiri në mes dy shteteve.

Deputeti i AAK-së, shkrimit të tij në Facebook, i ka bashkangjitur edhe disa fotografi nga literatura malazeze, për të cilat thotë se janë një nga shumë informacione që i janë adresuar nga kundërshtuesit e këtij version të shënjimit të vijës kufitare.

Ky është shkrimi i Haradinajt në Facebook:

Krahas shumë informatave që po na vijnë nga të gjitha anët, e që i falënderoj shumë, me lejoni të ndajë një të tillë, për të gjithë ata skeptikë të Demarkacionit, se si vet Mali i Zi e konsideron Çakorrin si kufirin mes dy shteteve. Unë nuk di serbishtën, ( nuk e them për ofendim të askujt) por kushdo që e din do të duhej ta lexojë, Idea që prapë t’i jepet Listës Srpska, për ta dëmtuar veten, është e gabushme. Prandaj kjo marrëveshje nuk është me funksionale, sepse vet deputetët e kanë kuptuar sa e dëmshme është.