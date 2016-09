Procesi i hapjes së urës së Ibrit po shkon sipas planit

9 Shtator 2016 - 14:35

Në Bruksel sot është mbajtur takimi trepalësh i grupit punues mes delegacionit të Kosovës, kryesuar nga ministrja për Dialog, Edita Tahiri dhe atij të Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për të vlerësuar zbatimin e marrëveshjes për heqjen e barrikadës nga ura mbi lumin Ibër dhe revitalizimin e kësaj ure nga ana e Bashkimit Evropian.

Tahiri, siç njofton zyra për informim e Kryeministrisë, në këtë takim e ka vlerësuar punën e filluar nga ana e Bashkimit Evropian për revitalizimin e kësaj ure më 14 gusht 2016 dhe konsideroi se ky proces u bë falë dialogut të Brukselit të ndërmjetësuar nga ana e BE-së dhe mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

“Në përputhje me konkluzat e marrëveshjes së 25 gusht 2015, procesi i revitalizimit të urës është duke u implementuar ashtu siç është dakorduar dhe palët janë ndarë të kënaqura me dinamiken e deritanishme. Bashkimi Evropian do t’i mbajë të informuar të dy kryetarët e komunave në vazhdimësi përmes Zyrës së BE-së në Kosovë, përkitazi me zhvillimet rreth punimeve mbi urën e lumit Ibër”, thuhet në këtë njoftim.

