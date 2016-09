Hahn në Beograd për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi

9 Shtator 2016 - 11:17

Komisioneri i BE-së për politikat e fqinjësisë dhe negociatat për zgjerim, Johannes Hahn, ndodhet në Beograd për një vizitë gjatë së cilës do të takohet me kryeministrin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq dhe kabinetin e ri qeveritar serb.

Gjatë vizitës, Hahn do të bisedojë me zyrtarët serbë për hapat e mëtejmë në rrugën e Serbisë drejt BE-së, si dhe t’i jap një mbështetje të plotë të BE-së për programin e reformave në procesin e integrimeve evropiane të Serbisë, ka thënë delegacioni i BE-së në Serbi.

“Pres me padurim takimin me kryeministrin Aleksandër Vuçiq dhe me ministrat e Qeverisë së re që ka shprehur synimin për vazhdimin e programit ambicioz të reformave në procesin e integrimeve evropiane. Dua që t’ju siguroj sërish se Serbia e ka përkrahjen e BE-së në secilin hap në këtë rrugë”, tha Hahn në prag të vizitës së tij, thuhet në kumtesë, transmeton rel.

Duke folur për përparësitë në periudhën e ardhshme, komisioneri Hahn tha se në kuadër të procesit të anëtarësimit përfaqësuesit e BE-së do të përqendrohen në punën me autoritetet serbe në temat e rëndësishme si fuqizimi i sundimit të ligjit, bashkëpunimi rajonal dhe procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.

“Duam që të ofrojmë një mbështetje teknike dhe financiare me qëllim që të vazhdojë konsolidimi fiskal, të nxisim rritjen ekonomike dhe të sigurojmë mundësi më të mira për ndërmarrjet, sidomos për ndërmarrësit e rinj dhe në përgjithësi rininë”, tha Hahn.

Komisioneri Hahn të shtunën do të takohet me kryeministrin Vuçiq dhe do t’i drejtohet anëtarëve të Qeverisë së Serbisë.