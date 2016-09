Më në fund Prishtina pret autobusët e rinj [video]

7 Shtator 2016 - 19:17

Projekti i stërzgjatur i autobusëve të rinj të trafikut urban në kryeqytet po shkon drejt jetësimit.

Në Prishtinë është nënshkruar kontrata me kompaninë fituese për furnizimin me autobusë për Trafikun Urban. Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka premtuar se para vitit të ri, qytetarët e do të udhëtojnë me autobusë të rinj duke shprehur optimist se do të zvogëlohet edhe tollovia nëpër rrugët e kryeqytetit.

Ahmeti ka thënë se me rritjen e numrit të autobusëve do të rritet edhe stafi i ndërmarrjes “Trafiku Urban”. Megjithatë, Ahmeti pranon se Prishtinës i duhen edhe më shumë autobusë. Kompania me të cilën u arrit marrëveshja është “Iveco” nga Çekia, përfaqësuesit e së cilës kanë thënë se autobusët e rinj do ta lehtësojnë qarkullimin brenda qytetit.

Përfaqësuesi i Trafikut Urban, Halil Mustafa, ka thënë se kjo kompani dhe punëtorët e saj kanë festuar meqë po arrihet të realizohet ky projekt i stërzgjatur. Vlera e këtij projekti arrin shumën 13 milionë euro.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.