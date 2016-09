Kryeministri nis takimet për demarkacionin, do ta ftojë edhe opozitën [video]

7 Shtator 2016 - 19:03

Nuk ka datë të saktë se kur Marrëveshja për demarkacionin do të jetë sërish në Kuvend, por deri atëherë kryeministri kohën do ta shfrytëzojë për të diskutuar e konsultuar me të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces.

Por, derisa marrëveshja të riprocedohet në Kuvend, kryeministri ka vendosur të mos rrijë duarkryq, thekson KTV.

Ai ka takuar kryetarët e katër komunave që preken nga demarkacioni me Malin e Zi nga të cilët ka kërkuar që të tregojnë të gjitha vërejtjet, dyshimet dhe shqetësimet që kanë dhe ato do t’u merren parasysh. Ftesë për takim kryeministri do t’u bëjë edhe partive opozitare.

Ka folur edhe për Listën Serbe duke thënë se as nga ata e as nga askush tjetër nuk do të pranojnë kushte. Edhe lideri i PDK-së, kryeparlamentari Kadri Veseli nuk ka dashur të flasë me datë se kur Kuvendi do të mblidhet për demarkacionin, por ka thënë se duhet të lihen folklorizmat e të gjendet një zgjidhje mes palëve.

