Parashikimi i motit për ditët në vijim

7 Shtator 2016 - 15:05

Mot kryesisht i vranët dhe me intervale të shkurtra me diell do të na shoqëroj nga dita e enjte.

Vranësirat gjatë ditës vende-vende do të shoqërohen me reshje shiu të intensitetit të dobët.

Temperaturat maksimale do të shënojnë ngritje nga 23-25 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugperëndimi dhe veriperëndimi me shpejtësi deri 8m/s.

Një gjendje e këtillë e motit me përmirësime të ndjeshme do të vazhdoj deri në fundjavë dhe më tej do të ketë ngritje në gjithë parametrat meteorologjikë.

Sasitë e reshjeve të shiut të regjistruara në dy ditët e fundit është me sa vijon:

Prishtinë--------- 28mm (28 l/m2)

Pejë --------------- 53mm

Junik ---------------53mm

Prizren-------------32mm

Podujevë----------29mm

Ferizaj -----------46mm

Mitrovicë---------55mm

