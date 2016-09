Opozita fajëson kryeministrin për mosliberalizim të vizave [video]

6 Shtator 2016 - 20:10

Fajtor pse Kosova nuk mori votat për nisjen e negociatave për liberalizim është kryeministri Isa Mustafa, thonë partitë opozitare në Kosovë. Sipas opozitës ishte vetë kryeministri ai që në seancën e 1 shtatorit e hoqi nga rendi i ditës pikën për demarkacionin, atëherë kur në sallë kishte rreth 100 deputetë, transmeton KTV.

Por, në AAK e Nisma për Kosovën shpresojnë që deputetët të cilët janë kundër demarkacionit nuk do të bien pre e presioneve e shantazheve, pasi, sipas tyre, partitë në pushtet do ta shfrytëzojnë këtë vendim për t’u bërë trysni deputetëve kundërshtarë të këtij procesi.



Për paritë në pushtet, ndërkaq, Kosova të hënën e kaloi edhe një fazë drejt lirisë së lëvizjes. Deputetja e PDK-së Blerta Deliu është e bindur se do të ketë konsensus politik në Kosovë dhe do të arrihet të plotësohet edhe kushti kryesor, ai për vijëzimin e kufirit me Malin e Zi.

KohaVisioni merr vesh se ditët në vazhdim në terren do të dalin edhe liderët e partive në pushtet për të biseduar me banorët e zonës kufitare me Malin e Zi.

