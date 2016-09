Rikthehet në agjendë Asociacioni i Komunave Serbe

6 Shtator 2016 - 19:27

Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe është rikthyer në agjendë, disa muaj pas ndërprerjes së aktiviteteve.

Javën e kaluar, Ministria e Administrimit e Pushtetit Lokal ka emëruar dy anëtarët e rinj të ekipit udhëheqës. Kjo po ndodh, transmeton KTV, pavarësisht zotimit të Qeverisë se nuk do të ketë zbatim të Marrëveshjes për Asociacionin dhe Marrëveshjes për kodin telefonik dhe për pavarësimin e rrjetit të transmisionit nga ana e Serbisë.

Ndërkaq, edhe Beogradi zyrtar ka paralajmëruar se do të japë kontributin e vet në tekstin e draft-statutit, si dhe do të vlerësojë nëse ai është në përputhje me marrëveshjet e dakorduara me ndërmjetësimin e BE-së.

