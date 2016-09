Nesër vazhdon seanca gjyqësore ndaj Azem Sylës

6 Shtator 2016 - 17:41

Avokati Tomë Gashi ka njoftuar se të mërkurën do të vazhdojë seanca gjyqësore për rastin e ish-deputetit të PDK-së, Azem Syla dhe të tjerëve.

“Nesër me 07.09.2016 në Pallatin e Drejtësisë në ora 9 e 30 vazhdon seanca e hetuesisë së veçantë në rastin Azem Sylës dhe të tjerëve, pas lirimit nga paraburgimi, më në fund Daja nuk do të vijë me përcjellje të policisë së EULEX-it”, ka njoftuar avokati mbrojtës i Sylës, Tomë Gashi.

Azem Sylës, bashkë me Nuhi Ukën, Arton Vilën, Hajrullah Berishën, Avni Maxhunin e Sabedin Haxhiun, do të ju duhet që një herë në javë të lajmërohen në stacionin policor, aty ku ata janë me banim të përhershëm apo të përkohshëm.

Pos kësaj, të liruarit nuk guxojnë të flasin mes vete dhe me dëshmitarët në rast. Ndërsa Ilaz Sylës dhe Ljubisha Vujoviqit nuk i është ndërprerë masa e paraburgimit.

Syla me një grup prej mbi 60 persona ishte arrestuar për krim të organizuar në lidhje me disa prona në periferi të Prishtinës.

