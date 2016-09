Çmim ndërkombëtar mjekut shqiptar për zbulim në trajtimin e sklerozës

6 Shtator 2016 - 16:29

Tiranë, 6 shtator – Shkencëtari Edor Kabashi është fitues i edicionit të 8-të të Çmimit Ndërkombëtar PG për Mjekësisë.

Ai është përzgjedhur nga 15 punime shkencore dhe materiali i tij është një zbulim i rëndësishëm në zhvillimin e trajtimeve të reja për Sklerozën Laterale Amiotrofike (ALS). Çmimi jepet nga Institutit Gontijo Paulo (PG) për të nxitur kërkimet e studiuesve të rinj në mbarë botën për të ndihmuar në shërimin e ALS.

Fituesi i çmimit, Dr. Kabashi, tha se “Ekipi im punon për të kuptuar më mirë sesi një shumëllojshmëri e mutacioneve gjenetike mund të shkaktojë neuroneve motor degjenerim në ALS. Ne përfitojnë nga një element i thjeshtë kurrizor, peshku zebra, ku një ose disa gjene mund të manipulohen. Duke përdorur këtë paradigmë, kemi përshkruar se disa gjene të mëdha ALS bashkëveprojnë së bashku dhe funksionojnë në rrugët e zakonshme.” Dr Edor Kabashi, nga Durrësi, dhe ekipi që ai drejton punojnë që prej tre vjetësh në Paris. Shkencëtari shqiptar është nderuar edhe me çmime të tjera në këtë fushë.



Kryetari i Komitetit të Çmimin GP, Prof. Dr. Mamede de Carvalho, beson se ky është çmimi më i rëndësishëm kërkimor në ALS. “Instituti Gontijo Paulo u ka krijua mundësi njohjeje të veçantë për shkencëtarët e rinj. Gjatë viteve, cilësia e punës është në rritje dhe gjetjet më të dallueshëm janë shpalosur. Instituti Gontijo Paulo kryen rolin e vet, duke nxitur kërkime të cilësisë më të lartë për kurimin e kësaj sëmundjeje të tmerrshme,” thotë ai.

Çmimi Ndërkombëtare i Mjekësisë PG është njohur nga komuniteti shkencor ndërkombëtar dhe nga partnerët e saj Aleanca Ndërkombëtare e ALS, Motor Neurone Diasese Association (MNDA) dhe Komuniteti Europian për kërkime për kurimin e ALS (ENCALS). Autori fitues I studimit shkencor do të marrë $ 20,000 dhe një medalje të artë gjatë Simpoziumi XXVI Ndërkombëtar mbi ALS / MND që do të mbahet në Dublin (Irlandë) në dhjetor. Rezultatet e studimit do të paraqiten në hapjen e Simpoziumit për komunitetin shkencor. Në këtë veprimtari zakonisht janë mbi një mijë pjesëmarrës ndërkombëtare.

Diçka rreth “Çmimit PG”

Që nga viti 2007, Gontijo Instituti Paulo (e IPG) inkurajon hulumtimet shkencore lidhur me sklerozë laterale amiotrofike (ALS) përmes Çmimin Ndërkombëtar Paulo Gontijo (PG Award) në Medicine. Çmimi analizon studimet e studiuesve të rinj në mbarë botën dhe ka një komision gjyqtarësh të përbërë nga pesë studiues, të vlerësuar nga komuniteti shkencor ndërkombëtar. Ky Çmim I përvitshëm filloi të jepet me 2011, me mbështetjen ndërkombëtare të MNDassociation, të Aleanca Ndërkombëtare e shoqatave MND / ALS dhe ENCALS – Komuniteti Europian që studion kurën e ALS.

Rreth Institutit Paulo Gontijo

Instituti Gontijo Paulo është privat, Institucioni jofitimprurëse, i cili vepron për të nxitur kërkime dhe studime shkencore të cilat kontribuojnë në rritjen e nivelit të njohurive në lidhje me sklerozë laterale amiotrofike (ALS). Për më tepër, ky Institut ka për qëllim të zhvillojë vetëdijen dhe veprimet humanitare që ndihmojnë specialistët më të mirë, pacientët dhe familjet e tyre.

Mjeku dhe inxhinier, Paulo Gontijo, u diagnostikua me ALS në vitin 1999. Si një studiues, ai pa u lodhur bëri kërkime për të gjetur shkakun dhe kurimin e sëmundjes dhe ideoi hapat e parë se si do të jetë institucioni dhe cili do të jetë kontributi i tij për hir të shkenca. Instituti Gontijo Paulo është themeluar nga familja e tij në vitin 2005, tre vjet pas vdekjes së tij.