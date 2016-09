Ymeri uron kombëtare shqiptare, s’merret me Kosovën

5 Shtator 2016 - 21:01

Kreu i Vetëvendosjes, Visar Ymeri i ka urur sukses në rrugëtimin e saj për në botëror kombëtaren shqiptare.

Nuk është marrë fare me atë të Kosovës, e cila ka nisur po sonte rrugëtimin e saj historik për biletë në garën më të madhe të futbollit në botë, që në vitin 2018 mbahet në Rusi.

“Sot Kombëtarja fillon rrugëtimin drejt Botërorit 2018. Kombëtarja e bashkimit, ajo që then kufijtë, dinjitozja e fitoreve, ajo që na e dëshmon se dobësinë nuk e kemi as natyrë e as kulturë, por vetëm politikë të dëmshme. Që na e dëshmon se të ndarë as nuk jemi më mirë, e as nuk mund të jemi më mirë. Përpara Shqipëri!”, ka shkruar Ymeri.

