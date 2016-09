Kush e shoqëron Thaçin gjatë ndeshjes në Finlandë

5 Shtator 2016 - 20:07

Thaçi e ndjek ndeshjen nën shoqërinë e ministrit të Jashtëm të Finlandës, Timo Soini.

“Sapo arrita në Turku të Finlandës, ku pata një pritje të ngrohtë nga ministri i Jashtëm finlandez, Timo Soini. Me ministrin Soini do të ndjekim së bashku ndeshjen historike të përfaqësueses së Kosovës me Finlandën në kualifikimet për në Botërorin 2018, si dhe do ta kremtojmë miqësinë e jashtëzakonshme mes dy shteteve tona”, ka shkruar Thaçi.

