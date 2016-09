Deri të enjten temperatura vjeshtore, më pas sërish nxehtë

4 Shtator 2016 - 17:37

Masat e ftohta të ajrit të cilat vijnë nga ana veriore e kontinentit do të kushtëzojnë mot jostabil, me vranësira e erëra, ulje të vlerave të temperaturave maksimale dhe reshje shiu.

Fillimi i javës do të jetë me diell, ku në pjesën e dytë të ditës do të krijohen kushte për vranësira të dendura të cilat në orët e vona do të shoqërohen me reshje shiu.

Temperaturat ditën e hënë do të lëvizin nga 12-14 gradë Celsius, kurse mksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 27-29 gradë Celsius.

Nga dita e martë vendi ynë do të karakterizohet me një mot tipik vjeshtor me gjithë parametrat meteorologjik, reshje shiu, ulje të vlerave të temperaturave maksimale nën vlerat e normales.

Shtypja atmosferike do të shënoj ulje për 3-5 milibar. Temperaturat maksimale nga e marta do të bien deri 18 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga jugperëndimi dhe më tej nga veriperëndimi me shpejtësi deri 11m/s.

Mot jostabil do të na shoqërojë për gjithë këtë periudhë të parashikimit, mirëpo nga dita e enjte serish pritet të ketë ngritje të temperaturave maksimale.

