Mustafa cilësohet grindavec e inatçor [video]

2 Shtator 2016 - 19:10

Grindavec dhe inatçor po quhet kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa. Kjo, pas deklaratës së fundit, ku krahason komunikatat e AAK-së me rriqrat e Malishevës, të cilat kanë marrë jetën e 18 personave. Zyra e tij nuk ka mundur ta sqarojë këtë deklaratë.

18 persona kanë vdekur nga rriqrat në Malishevë, që nga paslufta, e deri në vitin 2015, e kryeministri i vendit ka zgjedhur pikërisht këtë, për të ironizuar me AAK-në.

“Deklaratat/komunikatat e AAK-së po më përngjajnë në rriqrat e Malishevës. Nuk i do, as me i pa e lëre më me i komentu, por të kapen për trupi. Fjalori dhe logjika ekstreme e majtë ua demaskon petkun e qendrës së djathtë me të cilin tentojnë t’i mashtrojnë perëndimoret”, ka shkruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.

Grindavec dhe inatçor e kanë quajtur Mustafën opozita dhe analistë, pas kësaj deklarate, megjithëse nuk është e para e llojit të tillë.

Petrit Zogaj, nga Lëvizja “FOL” ka thënë se kërkim-falja pas kësaj deklarate, është krejt e parëndësishme dhe e ka kritikuar Mustafën që sipas tij, nuk e ka të qartë përgjegjësinë që mban si kryeministër.

Zëdhënësi i Qeverisë, Arban Abrashi, nuk ka mundur të japë sqarime për deklaratën e fundit, me arsyetimin se nuk është në Kosovë.

Kryeministri Isa Mustafa edhe më herët ka ofenduar e është lëshuar në komentime personale në llogarinë e tij në Facebook.

“Ramushi e paska dhënë një deklaratë të fortë në Interaktiv: “Nëse arrestohen deputetët, populli do ta arrestojë Isa Mustafën” … ndoshta në Liqenin e Radoniqit. Populli thotë se atje ka të burgosur të “popullit”, pati shkruar, duke u arsyetuar pastaj se i është keqpërdorur faqja e tij.

