Parashikimi i motit për vikend

2 Shtator 2016 - 18:21

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara do të mbajë gjatë vikendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 28-30 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja dhe më pas ditën e diele nga jugperendimi me shpejtësi deri 6m/s.Shtypja atmosferike vazhdon ti ruaj vlerat e normales me tendenc të zbritjes javën e ardhshme.

Java e ardhshme do të karakterizohet me mot jostabil, erëra, zbritje të temperaturave maksimale për 10-12 gradë Celsius dhe reshje shiu të cilat vende-vende do të jenë të intensitetit të lartë.

