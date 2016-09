Akademik Dushi i reagon kreut të ASHAK-ut për artikullin e tij rreth demarkacionit

2 Shtator 2016 - 17:01

Akademik Minir Dushi, i është përgjigjur me një reagim të shkurtër kreut të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Hivzi Islami, i cili në artikullin e tij për demarkacionin ia përmendi emrin edhe akademikut Dushi.

Ky është reagimi i plotë i Minir Dushit:

Reagim në shkrimin: “Kryetari i ASHAK-kut demanton Bulliqin e Isufin, i quan diletantë, gënjeshtarë dhe plagjiatorë”, të botuar në Koha.net me 31.08.2016.

Lidhur me këtë shkrim, sikurse edhe në Konferencën Shkencore të mbajtur në Prishtinë me 03.08.2016 për dermarkacionin me Malin e Zi, Ak. Islami e ka përmend emrin tim. Së këndejmi dëshiroj të njoftoj opinionin se unë si inxhinier i minierave nuk kam lidhje me hartat gjeografike të Kosovës. Në veprën time, “Pasurit minerale të Kosovës”, jam shërbyer me një hartë të Kosovës, që aso kohe ishte në përdorim për të treguar vendet ku ndodhen të përqendruara mineralet e dobishme të vendit tonë. Tani vërtetë shtrohet pyetja? Përse kryetari i AShAK-ut Islami emrin tim e radhit me emrat e profesorëve të nderuar të ndjerë të gjeografisë.

Akademik Minir Dushi

02.09.2016

