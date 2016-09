Vasili: Sokol Dervishaj në vend të Edmond Haxhinastos

Tiranë, 2 shtator - Dorëheqja e ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës, Edmond Haxhinasto lidhet me angazhime elektorale brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, sqaron dorëheqjen e Haxhinastos, ndersa thekson se ai do të pasohet në këtë detyrë nga Sokol Dervishaj, që aktualisht mban postin e drejtorit të kabinetit pranë kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë.

“Haxhinasto do të angazhohet me programin politik e elektoral të LSI-së, qe së afërmi do të mbajë dhe Konventën Zgjedhore, ku do të ketë nje rishikim të programit”, tha Vasili.