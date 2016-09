Rashiq tregon se pse Srpska s’mori pjesë në seancë, mohon vënien e kushteve

1 Shtator 2016 - 22:12

Deputeti i Listës Serbe, Nenad Rashiq, ka treguar pse nuk morën pjesë sot në seancën e Kuvendit të Kosovës, në të cilën do të duhej të miratohej marrëveshja për kufirin e Kosovën me Malin e Zi.

Ai thotë se Qeveria e Kosovës i injoroi ata, duke mos i konsultuar fare për një çështje kaq me rëndësi.

“Askush prej nesh, përfaqësues i Listës Srpska, nuk ka qenë i ftuar për negociatë, qoftë individuale, qoftë grupore”, ka thënë Rashiq për transmetuesin publik.

Ai mohon se Lista Serbe ka pasur kushtëzime, për të marrë pjesë në seancë.

“Deri në këtë moment, e them me bindje të plotë, kurrfarë kushti nuk ka ekzistuar. Ndoshta do të kishim pasur kërkesa po të kishim një takim normal, ku ndoshta do të kishim mundur të flasim për kërkesa eventuale”, ka thënë ai, teksa ka shtuar se do të vazhdojnë të veprojnë njëjtë nëse Qeverinë e Kosovës nuk ndryshon qasjen ndaj tyre.