Abdixhiku: Mospjesëmarrja në protestë tregues i mosbesimit ndaj LVV-së, jo përkrahje për Qeverinë

1 Shtator 2016 - 21:01

Humbjen e besimit ndaj Lëvizjes Vetëvendosje e kanë treguar sot qytetarët me mospjesëmarrjen në protestë për demarkacionin. Kështu u shpreh opinionisti Lumir Abdixhiku në Rubikon të KTV-së, i cili tha se shfaqja e pakënaqësisë është e pranishme kudo në Kosovë.

“Qytetarët e Kosovës ka kohë që janë duke protestuar. Protesta është shprehje e pakënaqësisë dhe qytetarët e Kosovës e bëjnë atë, të gjithë në mënyrën e vetë. Shfaqja e pakënaqësisë është gjithandej në Kosovë. Mospjesëmarrja e qytetarëve në protestë është një tregues i qartë, është tregues i mosbesimit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe jo mbështetës të pushtetit”, ka thënë Abdixhiku.

Zgjidhja e situatës sipas Abdixhikut është një ndryshim rrënjësor i opozitës, një ndryshim siç thotë ai në kërkesat e qytetarëve e jo me revolucione e me molotovë.

“Duhet m’u dëgju zëri i qytetarëve, pa ndryshime të opozitës, ndryshime radikale të opozitës, as me revolucione e as me molotov, as me sulme të institucioneve, por një ndryshim në kërkesat e mirëfillta të qytetarëve. Sulmi në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe ngjarjet që kanë ndodhur më pas nuk guxojnë vetëm të kalojnë ashtu”, përfundoi Abdixhiku.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.