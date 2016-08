Banka ProCredit certifikohet me standardin e menaxhimit mjedisor ISO

1 Shtator 2016 - 10:32

Prishtinë, 01 shtator 2016 - Banka ProCredit është bërë banka e parë në vend që u certifikua me standardin ISO 14001:2015, standard ky i njohur ndërkombëtarë për sistem të menaxhimit mjedisor. Kjo certifikatë është lëshuar nga kompania Gjermane TÜV NordCertGmbH, organizuar dhe mundësuar nga kompania lokale Adaptivit, partner i TÜV Nord.

“Ky certifikim nga një kompani e jashtme e pavarur dëshmon edhe më tej që banka jonë ka krijuar një sistem për menaxhimin e mbrojtjes mjedisore në përputhje me rregulloret vendore dhe ndërkombëtare. Për ne ky është një hap përpara dhe një garanci për përmbushjen e standardeve mjedisore. Certifikata ISO 14001:2015 konfirmon përpjekjet e ekipit tonë në përkujdesjen e implementimit të legjislacionit mjedisor dhe është motivim shtesë për të ndërmarrë më shumë aktivitete për mbrojtje të mjedisit” deklaroi Ilir I. Aliu drejtor gjeneral dhe pjesëtar i bordit të drejtorëve në Bankën ProCredit.

Banka ProCredit ka implementuar standarde mjedisore duke zbatuar procedura ekologjikisht miqësore, me të vetmin qëllim uljen e ndikimit në mjedis të aktiviteteve tona. Kjo iniciativë e bankës ka ndikim të drejtpërdrejt në kursimin e energjisë dhe njëherësh uljen e lirimit të dioksidkarbonit. Përmes këtyre aktiviteteve, gjatë dy viteve të fundit kemi arritur ti ulim shpenzimet e energjisë për 24% dhe shpenzimet e letrës për operacionet e bankës për 60%. Ne jemi banka e parë me flotë prej 10 veturave që punojnë 100% me rrymë elektrike, që nuk e ndotin mjedisin me emetim të gazrave. Gjithashtu vlen të theksohet se Banka ProCredit vazhdimisht investon në trajnim të punonjësve dhe fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor ndaj punonjësve të vet, klientëve si dhe publikut të gjerë, si dhe përkrahjen e iniciativave qytetare në ruajtjen e mjedisit.

Përveç ndikimit direkt në mjedis, Banka ProCredit në përkujdeset edhe për ndikimin indirekt në mjedis nga klientët dhe i përkrah në përmirësimin e standardeve mjedisore. Kjo ka filluar që nga viti 2002 si pjesë e analizës së aktiviteteve të klientëve dhe ndikimit e tyre në mjedis dhe shoqëri. Sot, kjo analizë mjedisore dhe sociale sot është pjesë e pandashme e vlerësimittë klientëve tanë, që ndërlidhet me financimin e investimeve që shërbejnë për përmirësimin e performancës mjedisore të klientëve.

Që nga viti 2009, banka ProCredit ka financuar me mbi 60 milion Euro projekte përmes EKO kredive, që kanë për qëllim investime në efiçiencëtë energjisë, energji tëripërtëritshme dhe investimeve në masa të mbrojtjes së mjedisit.