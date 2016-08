Serwer druan se demarkacioni mund ta destabilizojë Kosovën

31 Gusht 2016 - 23:49

Eksperti i mirënjohur amerikan për Ballkanin, Daniel Serwer thotë se demarkacioni me Malin e Zi mund ta destabilizojë Kosovën, transmeton INA deklaratën e analistit amerikan për balkaneu.com.

Kjo çështje mund të ndodhë, edhe pse Serwer vlerëson se Kosova ka çështje shumë më të rëndësishme se sa shënimi i vijës kufitare me shtetin fqinj.

“Çdo çështje mund të jetë destabilizues në qoftë se një lëvizje politike arrin të mobilizojë dhunën për të realizuar qëllimet e veta. Ka shumë çështje më të rëndësishme në Kosovë sesa demarkacionin me Malin e Zi, i cili kurdo që miratohet do të jetë një hap pozitiv. Demarkacioni me Malin e Zi do të jetë një gjë e mirë. Unë pres që ditën kur do të shënohet vija kufitare me shtetin fqinj Serbinë”, është shprehur analisti amerikan për balkaneu.com.

