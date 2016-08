MF-ja ndryshon ligjin që hyri në fuqi afro tre muaj më parë

1 Shtator 2016 - 07:00

Ende pa i bërë tre muaj nga hyrja në fuqi, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit ka filluar t’u nënshtrohet procedurave të plotësim-ndryshimit. Arsyeja, ligji nuk i përmbush direktivat e Bashkimit Evropian.

Ky ligj më 25 maj e kishte marrë pëlqimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërsa më 15 qershor kishte hyrë në fuqi, me gjithë kundërshtimin e përmbajtjes së tij. Ekspertët e Zyrës së BE-së kanë thënë se projektligji nuk është në përputhje me direktivat e BE-së dhe se disa dispozita mungojnë, e disa të tjera nuk janë në harmoni me legjislacionin e BE-së.

Por, Kuvendi e kishte miratuar me arsyetimin se miratimi i këtij ligji ka të bëjë me anëtarësimin e Njësisë së Inteligjencës Financiare (NJF) në shoqatën EGMOND. Megjithatë, Kuvendi i ka rekomanduar Ministrisë së Financave që menjëherë pas kësaj ta rishikojë ligjin në bashkëpunim me ekspertët, përfshirë edhe ata të BE-së, për ta vlerësuar përputhshmërinë e këtij ligji me legjislacionin e saj dhe të propozohen ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme që, në një mënyrë, Raporti i Progresit për këtë çështje të mos jetë negativ (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

