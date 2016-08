Tahiri i kundërpërgjigjet Gjuriqit, e quan provokues

31 Gusht 2016 - 19:18

Ministrja për Dialog e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Edita Tahiri ka reaguar ndaj komunikatës, që sipas Tahirit është provokuese, të Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, me rastin e vizitës së saj dje në Mitrovicë për të inspektuar punimet e revitalizimit të Urës së Ibrit.

Në reagimin e saj, Ministrja për Dialog Edita Tahiri ka deklaruar se Serbia duhet të angazhohet për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore me Republikën e Kosovës në frymën e Dialogut që po zhvillohet në Bruksel dhe duhet të ndal ndërhyrjet e saja në shtetin e Kosovës.

Ky është reagimi i ministres Tahiri:

“Dialogu i Brukselit ka për synim normalizimin e marrëdhënieve fqinjësore mes dy shteteve në dobi të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe Evropë. Serbia duhet ta ketë parasysh se për të qenë në gjendje që të përmbush përgjegjësitë që dalin nga ky dialog, duhet të transformohet në frymën evropiane. Nuk mundet një Serbi e mentalitetit Millosheviqian të pretendoj të bëhet evropiane, përderisa nuk e pranon realitetin e ri të krijuar në Ballkan me lindjen e shtatë shteteve të reja, ku Republika e Kosovës është shtetit më i ri. Edhe Kosova edhe Serbia e dinë mirë se përparimet në normalizimin e marrëdhënieve ndër fqinjësore lidhen me përparimin e integrimit evropian për të dyja shtetet. Shteti i Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me BE-në dhe kjo dëshmon se ka bërë përparime substanciale në reforma evropiane dhe ka përmbushur obligimet nga dialogu i Brukselit. Serbia duhet t’i zbatojë obligimet e veta dhe të mos zvarris më tej procesin e zbatimit të marrëveshjeve. Heqja e barrikadës nga ura e lumit Ibër më 14 gusht 2016 është rezultat i dialogut të Brukselit, si dhe shumë procese tjera pozitive që i ka dhënë ky dialog, që ka mundësuar dhe do të mundësoj normalizimin e gjendjes në pjesën veriore të shtetit të Kosovës, integrimin e serbëve të veriut dhe zhbërjen e strukturave të mbetura ilegale. Unë dhe përfaqësues tjerë të shtetit të Kosovës takojmë vazhdimisht qytetarët e Mitrovicës si në jug ashtu edhe në veri, mund t’iu siguroj se ata i janë gëzuar lirimit të urës dhe i gëzohen normalizimit të gjendjes në veri, si shqiptarët, serbët e komunitetet tjera. Qeveria e Serbisë ka nënshkruar marrëveshje për normalizim, për heqje të barrikadave dhe lëvizje të lirë, ata duhet të jenë të vetëdijshëm që duhet mirëpritur zbatimin e këtyre marrëveshjeve, siç duhet ditur mirë që janë ata që duhet marrë leje kur vizitojnë shtetin e Kosovës.

Për sa i takon incidenteve në Mushtishtë, reagimi i popullatës shqiptare nuk ka qenë i orientuar kundër pelegrinëve serb të Kosovës, por ka qenë reagim ndaj gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës, për të cilën Serbia nuk ka kërkuar falje. Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar për kthimin e gjithë qytetarëve që janë larguar nga Kosova gjatë luftës dhe këtu nuk ka dallim, dëshirojmë që çdo qytetar të kthehet në vend dhe për këtë është krijuar edhe Ministria për Kthim dhe Komunitete si dhe po punohet për të avancuar mirëqenien dhe perspektivën e gjithë qytetarëve. Serbia nuk duhet të harroj dëmet e luftës që ia ka shkaktuar Kosovës dhe popullit të saj, përndryshe me vitalitetin që kemi si shoqëri dhe shtet i ri do të mund të bënim shumë më shumë përparime.

Unë shpreh keqardhje për incidentin/djegjen në kafetrinë “Dolce Vita” në veri të Mitrovicës ku qëndrova dje për kafe, dhe mendoj se ky incident është nxitur nga komunikata provokuese e Qeverisë së Serbisë. Përndryshe, unë kam qëndruar në veri dhe po në këtë kafiteri edhe dy herë tjera, por nuk kanë ndodhur incidente të tilla. Qeveria e Republikës së Kosovës dënon ashpër sulmin e mbrëmshëm në lokalin “Dolce Vita” në komunën veriore të Mitrovicës. Ky është një akt qyqar dhe i neveritshëm i ndërmarrë nga ata që janë kundër normalizimit dhe lirisë së lëvizjes në pjesën veriore të Kosovës.

Delegacioni i Qeverisë së Kosovës i udhëhequr nga Ministrja Edita Tahiri së bashku me kryetarin e komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri dje është mirëpritur nga qytetarët e komunitetit serb në komunën veriore të Mitrovicës, gjithë qytetarët dhe personeli në lokalin “Dolce Vita” kanë qenë korrekt dhe me sjellje respektuese, të vetmit që nuk u ka pëlqyer kjo vizitë janë Qeveria e Serbisë e cila vetëm disa orë para këtij sulmi makabër kanë lëshuar një deklaratë me fyerje dhe mllef kundër normalizimit dhe lëvizjes së lirë.

Nëse Serbia mendon se mund të vazhdoj me pretendime iluzionistë ndaj shtetit të Kosovës e ka shumë gabim. Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran dhe integriteti territorial i saj është i pacenueshëm, e mbrojtur nga Kushtetuta e Kosovës, vullneti politik dhe vizioni euro-atlantik i qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës, të konfirmuara nga Gjykata ndërkombëtare për drejtësi e cila konfirmoi ligjërisht pavarësinë e Kosovës më 22 korrik 2010. Kosova ka vendosur dhe avancuar sovranitetin shtetëror ndërkombëtar me njohje të fuqishme nga pjesa më e madhe e vendeve të botës dhe me anëtarësime në institucione relevante botërore, Banka Botërore, FMN, BERZH, e shumë organizata tjera ndërkombëtare dhe rajonale dhe të mos përmend se për herë të parë morëm pjesë në Lojërat Olimpike dhe menjëherë sollëm medaljen e artë në vendin tonë “ thuhet në deklaratën e ministres Edita Tahiri.

