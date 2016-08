Qeveria do të punojë ngushtë me Rrjetin e Bizneseve Shqiptare nga Diaspora

31 Gusht 2016 - 16:15

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, priti sot kryetarin e Rrjetit të Bizneseve Shqiptare për Evropë, Ylli Blakajn, dhe kryetarin e Rrjetit të Bizneseve Shqiptare për Berlin, Mustafë Abazin.

Temë e diskutimit ishte krijimi i kushteve sa më të përshtatshme për investime të bizneseve të diasporës shqiptare nga Evropa në Kosovë.

Ministrja Bajrami i njoftoi bashkëbiseduesit me reformat që ka ndërmarrë Qeveria e vendit në përmirësimin e ambientit të të bërit biznes në vend dhe u zotua se Qeveria e Republikës së Kosovës do të punojë ngushtë me Rrjetin e Bizneseve Shqiptare nga Diaspora, në mënyrë që të gjitha shqetësimet e tyre në lidhje me realizimin e investimeve në Kosovë të trajtohen me prioritet nga institucionet tona.

Z. Blakaj shprehu falënderimin e tij për Qeverinë e Kosovës dhe tha se së bashku me institucionet qeveritare do të punojnë në adresimin e sfidave me të cilat ballafaqohen investitorët nga diaspora, në mënyrë që të rritet volumi i investimeve në Kosovë.