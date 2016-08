Vetëvendosje në mërgatë kundër demarkacionit, thërret qytetarët në protestë

31 Gusht 2016 - 10:52

Qendrat e Lëvizjes Vetëvendosje në Norvegji e Britani kanë thënë se përkrahin fuqishëm protestën e 1 shtatorit kundër marrëveshjes së demarkacionit mes Qeverisë së Kosovës dhe asaj malazeze.

Po ashtu, këto qendra kanë ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe bashkatdhetarët të i bashkohen protestës së 1 shtatorit kundër “humbjes e më së paku 8200 hektarë toke të Kosovës”.

“Që këto toka i takojnë Kosovës e kanë dëshmuar edhe ekspertë të gjeografisë, hartografisë, gjeodezisë dhe të drejtës ndërkombëtare në Republikën e Kosovës dhe në Republikën e Shqipërisë. Por përkundër kësaj, Kosova rezikon të humb pika strategjike ushtarake, si majat e vargmalit të Dukagjinit, burime jetike ujore, dhe trashëgimi natyrore të bjeshkëve të zonës. Këtë, qeveritarët e Kosovës duan ta falin përkundër kundërshtimit masiv të sovranit – të qytetarëve të Kosovës. Një qeveri që nuk i merr parasysh mbi 205.000 nënshkrime, dhe nuk e respekton vullnetin qytetar kundër këtyre marrëveshjeve, është një qeveri anti-demokratike dhe si e tillë duhet të detyrohet të jap dorëheqje”, thuhet në reagimin e Vetëvendosjes në Norvegji.

Ndërkaq, qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Britani ka thënë se po ndjek me shqetësim zhvillimet politike në Kosovë dhe ka konsideruar me kohë si shumë të dëmshëm nënshkrimin e dy marrëveshjeve, atë të Demarkacionit dhe të Asociacionit/Bashkësisë së Komunave Serbe.

“Kur një qeveri i shmanget për 1 vit përballjes me kritikët e marrëveshjes, dhe zgjedh burgosjet përpara dialogut, ajo tregon më shumë se arrogancën tipike të pushtetit. Tryeza e ekspertëve e 3 gushtit tregoi pikërisht këtë gjë. Ajo vërtetoi poashtu se ekspertët e huaj të zgjedhur nga Thaçi – një përpjekje qesharake për pafajësi ku i akuzuari zgjodhi gjykatësit e çështjes së tij – ishin asgjë më shumë se një tentativë për të mbuluar gabimin”, thuhet në reagimin e VV-së në Britani.

Kjo qendër thotë se është për të ardhur keq se si disa qarqe politike dhe mediatike e portretizojnë kundërshtimin e ratifikimit të marrëveshjes si një veprim anti-perëndimor.

“Nuk ka dyshim se ne jemi për një miqësi të fortë, të sinqertë, dhe jetëgjatë me Perëndimin, por miqësia e vërtetë nuk e ndalon kurrsesi të drejtën e gjykimit të pavarur, të vetëvendosjes. Dhe pavarësisht mbështetjes së marrëveshjeve nga disa ndërkombëtarë, nuk kanë munguar as deklaratat e selive diplomatike se miqësia me Perëndimin nuk varet nga ratifikimi ose jo i Demarkacionit. Ndërsa kushtëzimi i liberalizimit të vizave me ratifikimin e këtij versioni të marrëveshjes është kushtëzim i papranueshëm, por fatmirësisht i papërfillshëm në krahasim me ruajtjen e integritetit territorial”, shton kjo qendër e VV-së.

Sipas qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Britani të Madhe, dyshja qeverisëse, Thaçi-Mustafa, e ka dëshmuar përtej çdo dyshimi filozofinë e tyre qeverisëse primitive e provinciale, duke filluar nga marrëveshja e jashtëligjshme e ndarjes së pushteteve dhe bordeve drejtuese në bazë partiake, më tej marrëveshja antikushtetuese e bashkësisë së komunave Serbe dhe deri te skandalet telefonike të zbardhura javëve të fundit.

“Në pamundësi për të pranuar fajin, pushteti po përpiqet ta ratifikojë marrëveshjen. Në një situatë të tillë s’ka rrugëdalje tjetër përpos rritjes së presionit popullor me anë të protestave. Shpresojmë që asnjë arsye apo justifikim të mos ju ndalojë nga pjesëmarrja në protestën historike të 1 Shtatorit. Kjo është dita kur secili nga ne, me prezencën tonë në sheshet e Prishtinës, e ruajmë tokën tonë. Kosova nuk ka tokë për të falur”, përfundon reagimi i qendrës së Vetëvendosjes në Britani të Madhe.

