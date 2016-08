Lejet e ndërtimit në Shqipëri nga 1 shtatori vetëm elektronike

30 Gusht 2016 - 20:07

Më 1 shtator, çdo aplikim për lejen e ndërtimit do të mund të bëhet vetëm në mënyrë elektronike. Pas dy ditësh do të nisë funksionimi i këtij shërbimi të ri.

Sistemi elektronik për lejet e ndërtimit do të realizojë njëkohësisht parimin e shërbimit me një ndalesë përmes ndërveprimit elektronik të të gjitha institucioneve të përfshira si dhe do të evitojë vonesat në vendimmarrje.

Ky shërbim elektronik ofron mundësinë e aplikimit online për leje ndërtimi nëpërmjet portalit e-Albania.

Për çdo fazë në të cilën do të kalojë aplikimi, i interesuari do të njoftohet automatikisht me anë email-it, si dhe do të mund të shihet statusi i aplikimit nëpërmjet shërbimit të gjurmueshmërisë.